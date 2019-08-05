محايل 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واستفقد وكيل محافظة بارق إبراهيم بن عامر آل منشط اليوم، مركز الرعاية الصحية الأولية بوادي الخير التابع لمركز ثلوث المنظر بمحافظة بارق، وذلك ضمن جولاته على عدد من المرافق الحكومية والصحية بالمحافظة.واطلع وكيل المحافظة خلال الجولة التفقدية على آلية سير العمل والخدمات الطبية التي يقدمها المركز للمرضى من خلال ما يضمه من تجهيزات فنية وكوادر بشرية متخصصة ،كما ألتقى بعدد من المرضى.وأكد وكيل المحافظة أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من صاحب السمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، للوقوف على المرافق، وبمناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم، وبحث معالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم.// انتهى //13:01ت م0089