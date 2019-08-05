سكاكا 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد قحاط، الذي سلم سموه التقرير الخاص في البرنامج التثقيفي لمنسوبي الأمن العام "الشرطة, دوريات الأمن, والقوة الخاصة لأمن الطرق", موضحاً لسموه أن البرنامج اشتمل على المحاضرات والندوات، التي استفاد منها جميع الجهات المستهدفة في البرنامج.كما استمع سمو أمير منطقة الجوف من اللواء قحاط عن سير العمل في القطاعات الأمنية بالمنطقة وجهود رجال الأمن في ذلك.وفي نهاية اللقاء ثمن سموه جهود رجال الأمن في جميع قطاعات وأفرع الأمن العام، متمنيا لهم التوفيق.حضر اللقاء مدير إدارة الشؤون القانونية بشرطة المنطقة العقيد جمال بن سلامة الوقيد.// انتهى //13:03ت م0090