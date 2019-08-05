الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسقامت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بمركز البحوث والدراسات بإجراء استطلاع يرصد آراء زوار المراكز التوجيهية للرئاسة العامة في موسم حج هذا العام بعنوان: "العوامل المؤثّرة في فاعليّة وسائل التوعية الحديثة المقدّمة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج 1440هـ".ويهدف الاستطلاع إلى جمع البيانات من جميع أفراد مجتمع الدراسة، وذلك بقصد التعرف على العوامل المؤثّرة في فاعليّة وسائل التوعية الحديثة المقدّمة في موسم حج هذا العام، وتحدد هذه العوامل بفئتين، وتخص الأولى: العوامل الداخليّة، وهي كل ما يخصّ الرئاسة العامّة وعلاقتها بوسائل التوعية الحديثة، وتقتصر في هذه الدراسة على العامل البشري والعامل التقني، والفئة الثانية: العوامل الخارجيّة، وهي كل ما يخصّ زوّار المراكز التوجيهيّة التابعة للرئاسة العامة، وبالتحديد ما يرتبط بعلاقتهم بوسائل التوعية الحديثة.وتشمل الدراسة الأعضاء العاملين في الميدان بصفتهم القائمين على خدمة الفئة المستهدفة، والتعرف من خلالهم على العوامل الداخليّة المؤثرة في فاعليّة وسائل التوعية الحديثة، وزوّار مراكز التوجيه التابعة للرئاسة بصفتهم الفئة المستهدفة بوسائل التوعية الحديثة وبالتالي تُعرف من خلالهم العوامل الخارجيّة المؤثرة في فاعليّة وسائل التوعية الحديثة، في أماكن تواجدهم في مكّة المكرّمة والمشاعر المقدّسة في المواقع التالية: "مركز عرفة، مركز جبل النور، مركز جبل ثور، مركز مكتبة مكّة، مركز مسجد البيعة، مركز مقبرة المعلاة، مركز الجعرانة"، وفي المدينة المنوّرة في المواقع التالية: "مركز مقبرة البقيع، مركز الخندق، مركز العوالي، مركز حجاج الجو والبحر، مركز حجاج البر، مركز مقبرة الشهداء، مركز مسجد قباء، مركز الميقات، مركز المنطقة المركزيّة".وتحظى هذه الدراسة وغيرها من البرامج التطويرية والعلمية بمتابعة وتوجيه واهتمام معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الذي وجه بتوفير سبل العناية لضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين، وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة - حفظهم الله -.// انتهى //13:52ت م0101