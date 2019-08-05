جدة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واساعتمد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة, أسماء 368 مصلياً وجامعاً لصلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ بمحافظة جدة.ووجّه سموه الجهات المعنية كلا وفق اختصاصه ببذل الجهد وجودة التهيئة وتسهيل وصول المصلين لتلك المواقع, متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد بأداء مهامهم.من جهته قدّم مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة ماجد شراحيلي شكره لصاحب السمو الملكي محافظ جدة على دعمه المستمر وتوجيهاته لخدمة بيوت الله.// انتهى //13:52ت م0103