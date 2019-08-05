الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسقدمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، اهتمامًا كبيرًا بصحة ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله -، منذ وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، من خلال توفير عيادات طبية خاصة مجهزة بالطاقم الطبي، إلى جانب سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات الحرجة -لاسمح الله- بالتعاون مع وزارة الصحة، بهدف تقديم خِدْمات طبية وصحية وإرشادية عالية المستوى على مدار الساعة.كما جهزت جميع مقرات الضيوف وبوقت مبكر في مكة المكرمة والمدينة المنورة بعيادات طبية متخصصة مزودة بجميع الأدوية العلاجية والوقائية وأجهزة الطوارئ العلاجية والتشخيصية، وتعمل العيادة بطاقم طبي متكامل على مدار الساعة.من جانبه، بيّن أطباء العيادات حرصهم على تقديم النصائح والإرشادات العامة للمترددين على العيادات خاصة كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة كالقلب، والسكري، والضغط وغيرها، فضلًا عن الجانب التثقيفي بشكل عام.// انتهى //13:53ت م0104