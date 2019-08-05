عمّان 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسرحبت الحكومة الأردنية اليوم، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري.وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، الاتفاق ركيزة هامة على الطريق الصحيح للحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه, مؤكداً دعم الأردن الكامل لخيارات الشعب السوداني بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار.// انتهى //13:53ت م0105