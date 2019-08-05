عمّان 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسنيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي ، ودع المستشار محمد الدوسري يوم أمس، قافلة حجاج بيت الله الحرام من منتسبي الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين ، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين وتنظيم سفارة المملكة في عمّان ، بحضور مديرعام الهيئة العميد الركن المتقاعد جاد الله المصاروة، ومفتي الهيئة الدكتور عايد الجبور، متمنيا لجميع للحجاج رحلة ميسرة عامرة بالإيمان والعودة السالمة إلى وطنهم وذويهم.من جانبهم عبر الحجاج عن سعادتهم بهذه البعثة التي سهلت لهم سبل الاستطاعة لأداء ركن الحج العظيم بكل سخاء ورعاية، داعين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم نعمة الأمن والأمان على المملكة العربية السعودية.//انتهى//13:54ت م0107