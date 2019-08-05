مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مساء أمس ، ندوة استخدام التقنيات المتقدمة في الحج " الحج الذكي"، التي نظمتها الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتعاون مع جامعة أم القرى والأمن العام والمجلس الصحي السعودي، وذلك بقاعة الملك عبدالعزيز بجامعة أم القرى في مكة المكرمة.وفور وصول سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود مقر إقامة الندوة عزف السلام الملكي.ثم افتتحت الندوة بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلاها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس .ثم شاهد سموه والحضور بعد ذلك فيلماً وثائقياً حول الحج الذكي ودور التقنية في تقديم أفضل الخدمات للحجاج.بعد ذلك ألقى مدير إدارة الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الدكتور سليمان بن عبد العزيز السحيمي كلمة أوضح فيها أن ندوة " الحج الذكي " تأتي لتكرس مفاهيم عدة لعل من أهمها مدى اهتمام القيادة الرشيدة بالحج والحجاج، وتأصيل الأمن الشامل الذي تتبناه وزارة الداخلية، وللتأكيد على ضرورة تطويع أساليب التقنية المتقدمة في مجال خدمات ضيوف الرحمن، ولتكون لبنة من لبنات تحقيق الحج الذكي في إطار رؤية المملكة الطموحة، مشيراً إلى أن انعقاد الندوة يأتي ضمن برامج الخدمات الطبية بوزارة الداخلية خلال موسم الحج لعام 1440 هـ.ثم ألقيت كلمة معالي مدير جامعة أم القرى ألقاها نيابة عنه وكيل الجامعة الدكتور عبدالمجيد الغامدي قال فيها:"إن أعمال هذه الندوة تبرز بجلاء أن الدولة بكل قطاعاتها قد سخرت جميع إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن، وتبرز أيضاً التقدم المضطرد في جودة الخدمات المقدمة ومواكبتها للعصر وملاءمتها للمتطلبات تحقيقاً لرؤية المملكة 2030".وأضاف:" إن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحج ظاهرة للعيان يشهد بذلك القاصي والداني فهي لم تدخر وسعاً ، ولم تأل جهداً ولم تبخل في تسخير كافة الإمكانات والطاقات والخدمات من أجل خدمة ضيوف الرحمن والقيام على راحتهم".إثر ذلك ألقى معالي وزير الحج والعمرة المتحدث الرئيسي في الندوة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن مشاركة تحدث فيها عن مميزات التقنية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، واستعرض عدداً من الخدمات التقنية التي تقدمها مختلف الوزارات والجهات الحكومية والأهلية لضيوف الرحمن.ثم كرم سمو وزير الداخلية المتحدثين والمشاركين في الندوة، وتجول في المعرض المصاحب لندوة " الحج الذكي".// انتهى //14:11ت م0109