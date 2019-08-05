الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسنظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة باللجنة الشرعية والعلمية بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين محاضرة بعنوان "فضل أيام العشر والعمل الصالح بها" ألقاها الشيخ عواد بن سبتي العنزي ، وذلك بمقر ضيوف البرنامج العام بمكة المكرمة لهذا العام1440هـ.وتناولت المحاضرة فضل عشر ذي الحجة ولياليها، فهي أيام شريفة ومفضلة، يضاعف فيها العمل، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة، مضيفاً أن عشر ذي الحجة من الأيام المباركة التي يتضاعف فيها الأجر وتغفر فيها السيئات.يذكر أن المحاضرة ترجمت إلى ثلاث لغات الفرنسية والإنجليزية والأوردية.وتأتي ضمن الحملة التوعوية التي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤخراً// انتهى //14:20ت م0111