عام / سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يستقبل مستشار الشؤون السياسية بالسفارة الأمريكية
الاثنين 1440/12/4 هـ الموافق 2019/08/05 م واس
عرعر04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق05 أغسطس 2019 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم, مستشار الشؤون السياسية بالسفارة الأمريكية نيل هوب والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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14:25ت م
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