عرعر04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق05 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتب سموه بالإمارة اليوم, مستشار الشؤون السياسية بالسفارة الأمريكية نيل هوب والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:25ت م0112