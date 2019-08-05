مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسخصصت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجنة نسائية لتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة والبالغ عددهم أكثر من 6000 حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.وتسعى الوزارة للارتقاء بالأعمال المقدمة للمستضافين بمتابعة وتوجيه من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, حيث أنشئت لجنة نسائية خاصة للعمل ضمن طاقم برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة لهذا العام 1440هــ .وتضم اللجنة عدداً من المشرفات اللاتي يعملن على مدار الساعة لخدمة الضيوف حيث يجيد المشرفات عدة لغات متنوعة منها: الإنجليزية والأردو والفرنسية وغيرها, كما تشارك عددا منهن مع اللجنة الإعلامية والثقافية كإعلاميات لتغطية فعاليات البرنامج وإبراز جهوده إعلاميا .وتأتي اللجنة النسائية إلى جانب 14 لجنة خدمية تعمل على راحة ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج ضمن خطة استراتيجية اعتمدها معالي الوزير آل الشيخ, الذي وجه بتوفير كافة الخدمات وتذليل كل الصعوبات حتى يؤدي الضيف مناسك الحج بيسر وسهولة تحقيقا لرؤى وتطلعات القيادة.// انتهى //14:28ت م0113