عام / الجيش التونسي يتصدى لمهاجرين غير شرعيين قادمين من ليبيا
الاثنين 1440/12/4 هـ الموافق 2019/08/05 م واس
تونس 4 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 5 أغسطس 2019 م واس
تصدت قوات الجيش التونسي بالمنطقة الحدودية العازلة مع ليبيا لـ53 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية، حاولوا اجتياز الحدود البرية خلسة قادمين من ليبيا.
وأضاف بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن قواتها أوقفت ثلاثة سودانيين قادمين من ليبيا حاولوا اجتياز الحدود البرية وإحالتهم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.
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