تونس 4 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 5 أغسطس 2019 م واستصدت قوات الجيش التونسي بالمنطقة الحدودية العازلة مع ليبيا لـ53 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات إفريقية، حاولوا اجتياز الحدود البرية خلسة قادمين من ليبيا.وأضاف بيان لوزارة الدفاع التونسية اليوم، أن قواتها أوقفت ثلاثة سودانيين قادمين من ليبيا حاولوا اجتياز الحدود البرية وإحالتهم إلى الجهات الأمنية لاتخاذ التدابير القانونية في شأنهم.// انتهى //14:32ت م0114