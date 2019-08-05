جدة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واساختتمت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ، بطولة عالم تركوازي لكرة الطائرة الشاطئية ، التي أقيمت على شاطيء "يام" بالمدينة الاقتصادية، يومي 2 و 3 أغسطس 2019م ، وذلك ضمن فعاليات ومهرجان موسم صيف "عالم تركوازي".وتنافس على البطولة عدة فرق محلية مختلفة ، حيث فاز فريق "القروش" ببطولة عالم "تركوازي" لكرة الطائرة الشاطئية وتكريمهم بهدايا قيمة.يذكر أنه جرى تصميم فعاليات ومهرجان "عالم تركوازي" ليوفر تجربة استثنائية تسهم في تحقيق الرفاهية لكل أفراد العائلة ، لقضاء أجمل الأوقات بإطلالة تركوازية خلابة ومباشرة على شاطئ البحر الأحمر بفرص تملك وعروض مميزة على الوحدات السكنية لأول مرة في المملكة ، بدفعات ميسرة تمتد إلى خمس سنوات دون أي فوائد وسيارات مجانية.ويتضمن صيف "عالم تركوازي" عروض وفعاليات ترفيهية مختلفة على ممشى الشاطئ ، والأنشطة البحرية التابعة "لشاطئ يام"، ونادي اليخوت والرياضات البحرية "البيلسان مارينا"، كذلك الألعاب المائية العائمة "أكوا فن" ، وصالة السينما رباعية الأبعاد (كي - ماكس) وحلبة جمان كارتنج وغيرها، بالإضافة إلى عروض الإقامة في الفنادق الفاخرة داخل المدينة التي تقدم تجارب استثنائية للزوار ببرامج سياحية متكاملة.كما بإمكان الراغبين في التمتع بفعاليات صيف عالم تركوازي المخفضة التواصل مع مركز خدمات السياحة والترفيه بالمدينة عن طريق الاتصال بالرقم المجاني 8001180010 أو البريد الإلكتروني concierge@kaec.net.// انتهى //15:27ت م0145