مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسبلغ عدد الواصلين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ، 1134 حاجاً وحاجة، قدموا من 60 دولة حول العالم إلى مكة المكرمة، الذين صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لموسم 1440هـ، البالغ عددهم 6 آلاف حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم، استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج، بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، واختيارهم ضيوفاً على خادم الحرمين الشريفين، متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت ذاته تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات، بمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة.وعقب اكتمال مراسم الاستقبال جرى تسليم الحجاج مفاتيح الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الإنترنت والاتصال، إضافةً إلى حقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية.وأشاد الحجاج بالإنجازات والمشاريع الكبيرة التي تحققها قيادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، على أن يعودوا لاستكمال البرامج اليومية التي تنظمها الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.// انتهى //15:29ت م0147