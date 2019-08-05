جيزان 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسنجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم " تراحم " بمنطقة جازان في تفريج كربة ثلاثة من النزلاء السعوديين الموقوفين في سجون منطقة جازان بموجب قرارات حبس نهائية صادرة من محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها.وأوضح المدير التنفيذي للجنة محمد بن عقيل الفقيهي أنه تم رصد ودراسة الحالات بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة، وبعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل مع إحدى المحسنات في محافظة جدة حيث تم تحويل المبلغ اللازم لتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بقيمة إجمالية 55,800 ريال ، مما أسهم في استكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لمنازلهم لقضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم .// انتهى //15:33ت م0149