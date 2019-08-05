ينبع 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق05 أغسطس 2019 م واسأطلقت الهيئة الملكية بينبع اليوم ممثلة بقطاع الخدمات المساندة وبمشاركة قطاع التشغيل والصيانة برنامج "رحمة الصيف" تحت شعار "شكراً لكم، أنتم محل اهتمامنا", وذلك بحضور مدير عام الخدمات المساندة المهندس هاني عويضة.ويأتي هذا البرنامج ضمن مبادرات خير أمة, والتي أطلقها أمير منطقة المدينة المنورة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز, ويقوم على توزيع منتجات ذكية صديقة للبيئة تقي من حرارة الشمس عرفاناً بدور سواعدنا وإحساناً لهم.// انتهى //15:35ت م0150