مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسجهزت وزارة الصحة بنك الدم في مستشفى شرق عرفات بكامل التجهيزات التقنية والكوادر البشرية البالغ عددهم 33 ممارسا صحيا في تخصصات المختبرات وأمراض الدم، كما وفرت جميع الفصائل ومشتقات الدم من بلازما وصفائح دم خدمة لحجاج بيت الله الحرام، في جميع أقسام المستشفى وخاصة العناية المركزة.وفي هذا الإطار نظم المستشفى حملات تبرع بالدم والصفائح الدموية داخل مستشفى شرق عرفات والتي دعمت البنك بأكثر من 300 وحدة إضافية ، ودعم لمستشفيات المشاعر المقدسة.كما تم تجهيز مختبر التشخيص الجزيئي في المستشفى شرق عرفات، وتتوفر فيه الفحوصات التأكيدية للأمراض المعدية ، كما تتوفر جميع المحاليل والكواشف المخبرية وتعمل بأيدي سعودية من أطباء وأخصائيين مختبرات طبية بنسبة 100%.ويقوم هذا المختبر بخدماته لحجاج بيت الله تعالى بمشعر منى ومشعر عرفات، وتصدر النتائج خلال مدة وجيزة جدا تحت برتوكول عالمي ومعايير معتمدة ويشرف عليها لجنة المختبرات وبنوك الدم بالحج لعام1439هـ .// انتهى //15:37ت م0151