بغداد 4 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 5 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم على انخفاض بنسبة 0.25 % متوقفًا عند 475.86 نقطة.وسجل المؤشر، انخفاض أسهم 7 شركات, وارتفاع أسهم عدد مماثل, فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 353,133,314 سهمًا بقيمة 156,004,967 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 236 صفقة , شملت 29 شركة مساهمة من أصل 103 شركات مسجلة في البورصة.// انتهى //15:39ت م0152