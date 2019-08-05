الجزائر 4 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 5 اغسطس 2019 م واسذكرت وزارة الدفاع الجزائرية أن قواتها ألقت القبض على إرهابي بمحافظة تمنراست في جنوبي البلاد.وأوضح بيان للوزارة اليوم أن العملية تمت في إطار محاربة الإرهاب وأن الشخص الموقوف التحق بالجماعات الإرهابية في عام 2011.من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولتي هجرة غير شرعية ل14 شخصًا كانوا على متن قوارب محلية الصنع بكل من وهران وسكيكدة، في حين تم توقيف 34 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان والنعامة وبرج باجي مختار.// انتهى //15:39ت م0153