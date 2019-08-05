الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسبدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بيع تذاكر قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام 1440هـ للحجاج المستهدف نقلهم بالقطار وذلك بإدخال قوائمهم المعتمدة من وزارة الحج والعمرة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.ويبلغ عدد الحجاج المستهدف نقلهم عبر قطار المشاعر المقدسة 360 ألف حاج ممكن تقع مخيماتهم بالقرب من محطات القطار بحسب التوزيع المعتمد من قبل وزارة الحج والعمرة، وهم حجاج الداخل، ومؤسسة جنوب آسيا، والدول العربية، وتركيا وأوروبا وأمريكا.من جهته أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي أن الهيئة أتبعت طريقة البرنامج الإلكتروني للعام الثالث على التوالي بهدف تنظيم آلية توزيع تذاكر القطار وانسيابيتها وسرعة الحصول عليها متى ما تم إدخال البيانات بصورة صحيحة وفي الوقت المناسب من قبل الجهات الراغبة بالحصول على تذاكر القطار، مشيرًا إلى أن البرنامج الإلكتروني سيمنع بيع التذاكر خارج إطار الفئة المستهدفة.وأفاد أن أسعار التذاكر سوف تطرح بسعر 250 ريالًا لجميع تذاكر محطات قطار المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى تذاكر أخرى تُباع خلال أيام التشريق بسعر 50 ريالًا.جدير ذكره أن قطار المشاعر المقدسة سينقل خلال حج هذا العام بمشيئة الله تعالى أكثر من مليوني حاج ابتداءً من يوم التروية وحتى نهاية أيام التشريق.// انتهى //15:40ت م0154