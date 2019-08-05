الدمام 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي.ونوه سموه في مستهل اللقاء بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة بجمهورية إيرلندا، والتوافق في رؤية البلدين سواءً على المستوى الثنائي لعدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً سموه أن العلاقة مع جمهورية إيرلندا مبنية على أسس تكفل التعاون وفق منظور يخدم مصالح البلدين السياسة والاقتصادية والثقافية والاستثمارية.وأكد سمو أمير المنطقة أن الزيارات المتبادلة بين البلدين توضح الرغبة الصادقة في تطوير علاقات التعاون في جميع المجالات، وأنه وبلا شك أن المجال التجاري أحد هذه المجالات، خصوصاً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الصناعات الدوائية والطبية، التي تتقاطع مع رؤية المملكة 2030، متمنيًا سموه لجمهورية إيرلندا وشعبها مزيدًا من النجاح والتقدم.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.من جهته أعرب سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون ماكوي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال.وأكد أن المملكة تشهد قفزات نوعية هائلة في مختلف المجالات، ويأتي على رأٍسها المجال الاقتصادي الذي شهد نمواً متواصلاً حفز مختلف الشركات للدخول والاستثمار في المملكة ورفع قيمة الاستثمارات في عدد من القطاعات المهمة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً تحقيق التقدم والرخاء في مختلف المجالات.// انتهى //15:45ت م0155