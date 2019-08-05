مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس (1.687.226) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (1.579.534) حاجاً ، فيما قدم عن طريق البر (90.776) حاجًا , وعبر البحر (16.916) حاجاً , وذلك بزيادة (117.176) حاجًا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 7)%( تقريبًا.// انتهى //15:46ت م0156