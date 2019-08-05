طرابلس 4 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 5 أغسطس 2019 م واسأدان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية القصف الجوي الذي تعرضت له مدينة مرزق أمس، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المدنيين.وطالب الرئاسي في بيان له اليوم، البعثة الأممية في ليبيا والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياتهما تجاه ما يحدث في مرزق، وفتح تحقيقات عاجلة في الانتهاكات التي شهدتها مرزق بشكل خاص والمنطقة الجنوبية بشكل عام، طيلة الفترة الأخيرة.// انتهى //16:07ت م0157