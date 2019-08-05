بيروت 4 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 5 أغسطس 2019 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.08 % أي ما يعادل نقطتين ليقفل عند مستوى 815.06 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 32 ألفًا و 597 سهمًا، بقيمة 400 ألف دولار أمريكي، نفذت خلال 21 صفقة.كما تراجعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 8 ملايين و 81 الف دولار مقارنة مع 8 ملايين و 109 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //16:12ت م0158