القاهرة 4 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 5 أغسطس 2019 م واسأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره متسلحة بقوة وإرادة شعبها.وتقدم الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر الضحايا الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان في محيط منطقة القصر العيني مساء الأمس، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //17:09ت م0212