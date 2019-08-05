أبها 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأقامت اللجنة التنسيقية للهيئة السعودية للمهندسين بمنطقة عسير أمس، أولى فعاليتها بعنوان "ملتقى مهندسي عسير", بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد بن محمد الشهراني، والأمين العام للهيئة المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بمدينة أبها.وناقش المشاركون الذين تجاوز عددهم ٩٢ مشاركًا، مهام اللجنة وخطة عملها المستقبلية، وأبرز جهود الهيئة السعودية للمهندسين والارتقاء بمهنة الهندسة، ونظام مزاولة المهن الهندسية، والدورات والمكاتب الاستشارية والكادر الهندسي.// انتهى //17:30ت م0215