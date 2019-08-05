جيزان 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة بالمرابطة طيلة إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ غدًا الثلاثاء حتى بداية عودة العمل الرسمي وذلك لاستقبال المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات أولاً بأول.وأوضح المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة أن سمو أمير المنطقة أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانيات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة وتأهيل المواقع السياحية والشواطئ والمنتزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها للتمتع بفرحة وبهجة العيد.كما شدد سموه على أهمية الرقابة من قبل أمانة منطقة جازان و بلديات المحافظات على المسالخ والمطابخ المرخصة ومنع الذبح العشوائي حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين.وأضاف زعلة أن سمو أمير المنطقة سيكون متواجداً على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على أعمال المرابطة ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.// انتهى //17:30ت م0216