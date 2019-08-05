بريدة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، الإدارات المعنية في ديوان الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها ، والقطاعات الأمنية والخدمية جميعها في المنطقة ، باستمرار العمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، حرصاً من سموه على تسهيل أمورهم وإنجاز أعمالهم , وكذلك متابعة سير أعمال موظفي الإمارة ومنسوبي القطاعات الأمنية والخدمية المكلفين بالعمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.وأكد سموه على الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجهات المعنية كافة بتيسير شؤون الحجاج في المنافذ البرية والجوية، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن أثناء مرورهم بمنطقة القصيم ، مشيراً إلى أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذان يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين ، دون تأخير وبالمستوى المرضي.كما وجه الأمير فيصل بن مشعل أن تكون الفعاليات المقامة احتفالاً بعيد الأضحى المبارك تتناسب مع هوية المنطقة، وتسهم في إضفاء البهجة والفرح على سكان وزائري منطقة القصيم ، وتوفير كافة الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة ، وتكثيف الجهود التوعوية لضمان أمنهم وسلامتهم.// انتهى //17:31ت م0217