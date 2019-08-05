الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأكد نائب رئيس نادي برشلونة جوردي كاردونر بأن التعاقد مجدداً مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي مستبعد في الوقت الحالي، تاركاً الباب مفتوحاً أمام إمكانية أن تتغير الأمور قبل اقفال باب الانتقالات الصيفية في الثاني سبتمبر المقبل.وأكد كاردونر " ليس ثمة قضية اسمها نيمار والأمور معقدة، نحن طرف غير فاعل، و ندرك بأنه ليس سعيداً في باريس وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس".وتابع "لم نتحدث مع مسؤولو باريس سان جرمان، ثمة احترام كبير بين الناديين وإذا طرأ أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر، ولكن حتى هذه اللحظة فإن الأمر مستبعد".// انتهى //17:32ت م0219