مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسنفذت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة باللجنة الشرعية والعلمية بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين محاضرة توعوية بعنوان "أهمية التوحيد ومدلولاته في الحج" ألقاها الشيخ سعيد الهليل، وذلك بمقر ضيوف البرنامج العام بمكة المكرمة.وتناولت المحاضرة أهمية التوحيد ومدلولاته في الحج، ولا يقتصر تقرير التوحيد بالأقوال في الحج على البيت الحرام بل يتواصل ذلك في المشاعر كلها؛ فالتلبية والتكبير مستمران طيلة الموسم، يلهج بهما الحجاج في تنقلاتهم بين المشاعر لإعلان التوحيد، فيا له من مشهد مهيب، يهيض القلوب على الخشوع، ويحرك المشاعر فتَسيل المدامع، ويعتري الجسد قشعريرة لا أحسب أن أي لذة في الدنيا مهما كانت تعدل لذة تلك اللحظات المفعمة بالإيمان واليقين، والقرب من رب العالمين.يذكر أنه هذه المحاضرة تأتي ضمن الحملة التوعوية التي دشنها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤخراً بعنوان "الحج منهج قويم"، وتنفذها الوزارة خلال حج هذا العام 1440 هـ.// انتهى //17:40ت م0222