أبها 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واساختتمت كلية اللغات والترجمة برنامجها الصيفي الدولي لهذا العام 1439 / 1440هـ بجامعة سوانزي بالمملكة المتحدة، الذي يأتي ضمن النسخة الثانية لبرنامج التدريب الصيفي الدولي لطلاب الجامعة, ودشنه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ويتابع تنفيذه معالي مدير الجامعة الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي, بحضور وكيل جامعة الملك خالد للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد بن عبدالرحمن العمري.وأوضح عميد كلية اللغات والترجمة الدكتور عبدالله آل ملهي أنه جرى تدريب مجموعة من طلاب الكلية في جامعة سوانزي بالمملكة المتحدة لمدة شهرين خلال فصل الصيف، وشمل البرنامج تطوير مهارات الطلاب اللغوية والأكاديمية والتدريب على رفع مستوى الطلاب في الاختبارات المعيارية الدولية للغة الإنجليزية كالآيلتس وتوفل، وتخلل البرنامج بعض الأنشطة الثقافية لزيادة مستوى الطلاب ومعرفتهم بالثقافة البريطانية.من جهته أشار المشرف على البرنامج في بريطانيا رئيس قسم اللغة الإنجليزية بالكلية الدكتور منصر الهمامي إلى أن البرنامج يهدف لإعداد الطلاب للدراسات العليا في مجال اللغات والترجمة وإجراء البحوث العلمية في هذا المجال، حيث جرى اختيار نخبة متميزة من طلاب قسم اللغة الإنجليزية بناء على معدلهم التراكمي وأدائهم في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية.// انتهى //17:40ت م0224