مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسعقدت كلية نايف للأمن الوطني ، يوم أمس بالمعسكر الكشفي في مشعر عرفات، ورشة عمل بعنوان " الوعي الأمني للقادة الكشفيين " شارك فيها قادة الكشافة المشاركين بمعسكرات الخدمة العامة التي تُقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة.وتضمنت الورشة خمسة محاور تناولت الشراكة بين أمن الدولة وجمعية الكشافة، ودور القائد الكشفي في تعزيز الأمن الفكري لأفراد الكشافة ، والحس الأمني ، ومهددات الأمن الوطني، والبلاغات الأمنية وآلية التعامل معها.وشارك في إدارة الورشة المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية، والعقيد سلطان المعمر من مركز البلاغات الأمنية ، والرائد ماضي السبيعي من كلية نايف للأمن الوطني، والدكتور عثمان الصديقي من الإدارة العامة لمكافحة التطرف بأمن الدولة .// انتهى //18:25ت م0243