حائل 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رأس وكيل إمارة منطقة حائل المساعد مطلق بن محمد العتيبي في صالة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة اليوم اجتماع لجنة فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني بالمنطقة.وفي مستهل الاجتماع نوه العتيبي بحرص سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه على تكامل جهود الجهات الحكومية والأهلية وتعاونهم, حاثاً على أهمية تعدد مواقع المهرجانات والفعاليات الترفيهية المتنوعة التي تجذب مختلف الأعمار, مثنياً على دور أمانة المنطقة في تهيئة المواقع الاحتفالية ودور الجهات الحكومية والأهلية في تنفيذ الفعاليات في المواقع المخصصة لها .ثم فتح النقاش حول تطوير الآليات التنظيمية وتم تداول عدداً من المقترحات الجديدة التي تسهم بتحقيق نجاح أكبر للفعاليات .// انتهى //18:31ت م0244