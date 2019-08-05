مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسقام وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن ابراهيم الجلعود بجولة تفقدية على مكاتب الأحوال المدنية المخصصة لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة.واطلع اللواء الجلعود خلال الجولة على سير العمل والآلية المتبعة لاستقبال الواقعات المدنية للحجاج، من قبل مندوبي شركات حجاج الداخل والخارج.وعقب الجولة رأس وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اجتماعاً ضم مسؤولي الأحوال المدنية في مكة المكرمة لمناقشة خطة العمل خلال موسم حج هذا العام.وأكد اللواء الجلعود خلال الاجتماع على ضرورة تسخير الجهود والامكانات كافة لتقديم افضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مشددًا على أهمية توفير كافة الخدمات بالجودة التي تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء المستمر بخدمات ضيوف الرحمن في مختلف المجالات واستثمار التقنية المتطورة في ذلك.// انتهى //18:31ت م0247