مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 ه الموافق 05 أغسطس 2019 م واسدشنت مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا أمس المبادرة غير الربحية التي قدمها المطوف الدكتور محمد زواوي كفكرة من المؤسسة بعنوان " كيف تكون قدوة في إطعام الحجاج بمزدلفة " بواسطة الأسر المنتجة وعربات الفود ترك ضمن مبادرات ملتقى مكة الثقافي " كيف نكون قدوة" الذي أطلقه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وذلك بمقر المؤسسة في مكة المكرمة.وتهدف المبادرة التي لاقت استجابة وتأييد من إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة لتنفيذها على أرض الواقع إلى تأمين وجبات للحجاج في مشعر مزدلفة.وأوضح عضو مجلس إدارة المؤسسة المشرف على تنفيذ المبادرة الدكتور سمير بن عبدالرحمن توكل تقوم على توفير وجبات غذائية صحية للحجاج في مشعر مزدلفة ، في ظل عدم تواجد أمكان أو نقاط لبيع الأغذية في حال نفرة الحجاج من عرفات إلى مشعر مزدلفة نظرا لما لمس في السنوات الماضية من معاناة الحجاج سواء المنتمين للمؤسسة أو من خارجها في صعوبة الحصول على وجبات غذائية في مشعر مزدلفة رغم أن المؤسسة تقدم وجبات جافة للحجاج مجانا.وأبان أن المؤسسة حجزت مساحة جيدة للأسر المنتجة وعربات الفود ترك بعيدا عن منطقة حركة السيارات في مواقع مخيمات حجاج غرب أوروبا التي يتواجد فيها حوالي 120 ألف حاج أوروبي، بعد أخذ الموافقات الرسمية وإتاحتها للأسر المنتجة بشكل مجاني لتبيع فيها خلال فترة تواجد الحجاج في هذا المشعر من بعد صلاة المغرب حتى فجر يوم العاشر من ذو الحجة لافتا النظر إلى أن المؤسسة سعت لتنظيم الأسر المنتجة من خلال التعاقد مع شركة استشارية قامت بعدة خطوات تثقيفية بقواعد النظافة والإصحاح البيئي والتأكد من طريقة إعداد الأطعمة وعمل دورات مكثفة للأسر المنتجة بضرورة التقيد بالنظافة والمظهر السليم مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة ،والتوجيه لضبط كمية ونوع الأكلات المناسبة للحج، وإعداد قوائم بالوجبات وأسعارها بعدة لغات بحيث تكون في متناول الحاج وبأسعار رمزية.وأوضح أن الجهة الاستشارية التي يشرف عليها الدكتور عدنان الصغير المختص في جودة الغذاء وضعت 10 مشرفات ليباشرن التأكد من تطبيق الأسر جميع الاشتراطات، وأمنت لهم سيارات مزودة ببرادات لنقلهم مع الأطعمة لمشعر مزدلفة حتى يحفظ الطعام بشكل صحي وسليم مبينا أن عدد الأسر المنتجة المتقدمة لهذه المبادرة بلغ 60 أسرة سعودية بإشراف مها فلاته بجانب 40 سيارة فود ترك بإشراف مها الحازمي مبينا أن كل أسرة ستخدم 100 حاج تقريبا .وأكد عضو مجلس الإدارة المشرف على الإدارة المالية المطوف عبدالله عقيل أن هذه المبادرة التي تحظى بدعم من وزارة الحج والعمرة واهتمام بالغ من رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف طارق بن محمد عنقاوي ونائبه الدكتور طارق كوشك أشبه بكرنفال غذائي يقدم في موسم الحج مستعيدا الصورة الجميلة للأسواق المكية التي كانت تفعل في مواسم الحج في المشاعر المقدسة راجيا أن تجد هذه المبادرة نجاحا كبيرا في أول تطبيق لها في موسم حج هذا العام 1440 ه على أن يتم التوسع فيها السنوات القادمة كأحد المبادرات التطوعية غير الربحية التي تشرف عليها مؤسسات الطوافة خدمة لضيوف الرحمن.// انتهى //18:40ت م0248