القاهرة 4 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 5 أغسطس 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، سلطان بروناي حسن بلقيه، الذي يزور القاهرة حالياً.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأنه جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات ومكافحة الإرهاب، إضافةً إلى استعراض آخر المستجدات بالنسبة للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي، وتعزيز التعاون والتشاور في مختلف المحافل الدولية.// انتهى //18:41ت م0249