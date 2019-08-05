سكاكا 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة رئيس اللجنة العليا لدعم ومساندة المشاريع اليوم ، عدداً من المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة.واستمع سموه خلال الجولة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان لشرح عن مراحل أعمال الطرق ومشاريع الأمانه الجاري تنفيذها بعدد من المواقع.ووقف سموه أثناء الجولة على أعمال مشروع امتداد طويق الملك سعود شمالاً وشارع العرب غرباً ، وشدد على أنجاز أعمال هذين المشروعين في المدة الزمنية المحددة لهما، وفق المعايير والمواصفات المعمول بها لمثل هذه المشاريع والجودة في التنفيذ .ولفت سمو نائب أمير الجوف إلى أن طريق الملك سعود يعتبر طريق حيوي وهام ، وأن الإنتهاء من أعماله وفتحه أمام الحركة المرورية في الوقت المحدد ، سيساهم في تخفيف الضغط في حركة المرور على طريق الملك عبدالعزيز وخاصة ونحن مقبلين على ازدياد في الحركة خلال عيد الأضحى المبارك، وسيساعد بإذن الله في فخك الاختناقات المرورية وتسهيل تنقل المواطنين من وإلى شمال وجنوب المدينة .وأكد سموه أن مشاريع المنطقة تحظى باهتمام سمو أمير منطقة الجوف ومتابعة سموه الشخصية.// انتهى //18:59ت م0250