باريس 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسرحبت فرنسا اليوم بإبرام اتفاق شامل بشأن العملية الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة السودانية في الـ 2 من أغسطس الجاري.وأشادت في بيان لها على موقع وزارة خارجيتها بروح الوفاق التي اتسم بها الطرفان وبالمصالحة التي قادها الاتحاد الأفريقي، مما أدى إلى توقيع هذا الاتفاق الذي يحدد المواعيد المحددة لتشكيل الحكومة بقيادة مدنية والمجلس السيادي والبرلمان في الأسابيع المقبلة.كما شجعت فرنسا الطرفين على تنفيذ هذا الاتفاق بحسن نية ضمن المُهل الزمنية المحددة، من أجل احترام إرادة الشعب السوداني، مجددةً استعدادها لمواكبة هذه العملية الانتقالية إلى جانب شركاء السودان.// انتهى //19:01ت م0251