القاهرة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسعاودت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات مدفوعة بعمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية.وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" تعاملات اليوم على انخفاض بلغت نسبته 0.13% ليصل إلى 13598.66 نقطة، كما سجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" تراجعاً بلغت نسبته 0.42% ليصل إلى 520.24 نقطة.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 717.7 مليار جنيه عند الإغلاق، بعد تداولات كلية بلغت 1.170 مليار جنيه، تضمنت تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية بقيمة 577.8 مليون جنيه.// انتهى //19:02ت م0252