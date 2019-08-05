مكة المكرمة في 04 ذو الحجة 1440 ه الموافق 05 أغسطس 2019 م واسعقدت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا ورشة عمل حول الخطة التشغيلية لقطار المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1440 ه بحضور ممثلين عن هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المشرفة على قطار المشاعر ومسؤولي التفويج في مكاتب مجموعات الخدمات الميدانية وذلك في مقر المؤسسة بمكة المكرمة .وأوضح المختص في إدارة الحشود في هيئة تطوير مكة المهندس بندر عشي أن الهيئة خصصت شركة وطنية مختصة لإدارة الحشود في محطات القطار لتنظيمها من البوابات الخارجية للمحطات وفي الساحات والأرصفة عند دخولهم للقطار كما خصصت شركة أخرى مشغلة لقطار المشاعر تتولى عمليات التشغيل والصيانة وذلك بخلاف ما كان معمولا به في الأعوام السابقة، حيث يتولى مشغل القطار التشغيل وإدارة الحشود، لافتا النظر إلى أن عمليات بيع التذاكر على الحملات ومكاتب الخدمات الميدانية للحجاج المستهدفين بالنقل بواسطة قطار المشاعر المقدسة بدأت أمس.وأفاد أن حركة القطارات تبدأ الساعة الثامنة مساء من يوم التروية وذلك بالتصعيد من منى إلى عرفات في الفترة الأولى حتى الخامسة فجرا، والفترة الثانية من الخامسة والنصف من صباح يوم عرفة حتى الـ11 صباحا، مؤكدا على جميع مرشدي الحجاج الالتزام بجداول التفويج لمحطات القطار والتدرب على تفويج الحجاج إلى القطار والتعرف على المسارات وعمل بروفات خلال الأيام المقبلة.// انتهى //19:10ت م0254