إسلام آباد 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني اليوم في مكتبه بإسلام آباد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية نواف بن سعيد المالكي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.// انتهى //19:15ت م0256