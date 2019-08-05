مكة المكرمة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسعبر مساعد وزير الداخلية رئيس مكتب شؤون حجاج جمهورية مصر العربية اللواء عمرو لطفي, عن شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين على ما تقدمه من خدمات صحية وطبية إنسانية مميزة للحجاج المصريين, ولمسؤولي مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة على المجهود المبذول الذي يقدمونه لحجاج بيت الله الحرام.جاء ذلك خلال زيارته للحجاج المصريين المنومين بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة للاطمئنان على حالتهم الصحية، مؤكداً أن ذلك غير مستغرب ممن سخروا جهدهم ووقتهم لخدمة ضيوف الرحمن، مثنياً على مستوى الخدمة المميزة التي يحظى بها الجميع دون استثناء.// انتهى //20:00ت م0263