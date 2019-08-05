تبوك 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأكملت بلدية محافظة البدع استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال تهيئة الحدائق والمسطحات الخضراء وأعمال التنظيف والإنارة و تكثيف الرقابة على المسلخ و الأسواق و المحطات ومتابعة المخالفات .وأوضح رئيس بلدية محافظة البدع سعيد بن خليل السعيد, أن البلدية ستواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ حرصاً على ظهور محافظة البدع ومراكزها بأجمل حلّة وبما يعكس حرصها على توفير بيئة نظيفة تكون موضع رضا وراحة لجميع سكان البدع والمراكز التابعة وزوارها .وأشار السعيد إلى أن البلدية ممثلة بإدارة صحة البيئة وضعت خطة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي اشتملت على مهام الإدارة الصحية داخل المسلخ النموذجي اضافة إلى أعمال النظافة ومكافحة الحشرات مشيرا إلى أن الهدف من وضع تلك الخطة متابعة كافة الأعمال المرتبطة بالصحة العامة بكافة اعمالها اليومية .وأكد حرص البلدية على تكثيف الرقابة على المسلخ والمطابخ المرخصة للذبح والتي تشهد زحاماً خلال أيام عيد الأضحى المبارك ، وكذلك وجود فريق عمل خلال الإجازة لمعالجة حالات الطوارئ ومتابعة نظافة الشواطئ.ودعت بلدية محافظة البدع المواطنين إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات من خلال الاتصال على طوارئ البلدية 940 على مدار الساعة .// انتهى //20:01ت م0265