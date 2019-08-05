الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسيبدأ المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين يوم غدٍ الثلاثاء مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم بنسختها الثامنة، والتي تحتضن منافساتها جمهورية مقدونيا، وذلك بملاقاة منتخب إسبانيا عند الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت السعودية.ويلعب ناشئين أخضر اليد ضمن المجموعة الأولى في البطولة، والتي تضم بجوارهم منتخبات: إسبانيا، كرواتيا، سلوفينيا، النرويج، وتشيلي.وتعد هذه المشاركة هي الأولى تاريخياً للمنتخب السعودي لدرجة الناشئين، حيث استطاع التأهل بعد حصوله على المركز الرابع في البطولة الآسيوية الثامنة التي أقيمت العام الماضي في مملكة الأردن.// انتهى //20:01ت م0266