رياضي / السعودية تواجه إسبانيا في كأس العالم لناشئي اليد
الاثنين 1440/12/4 هـ الموافق 2019/08/05 م واس
الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واس
يبدأ المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين يوم غدٍ الثلاثاء مشواره في نهائيات بطولة كأس العالم بنسختها الثامنة، والتي تحتضن منافساتها جمهورية مقدونيا، وذلك بملاقاة منتخب إسبانيا عند الساعة 1:30 ظهراً بتوقيت السعودية.
ويلعب ناشئين أخضر اليد ضمن المجموعة الأولى في البطولة، والتي تضم بجوارهم منتخبات: إسبانيا، كرواتيا، سلوفينيا، النرويج، وتشيلي.
وتعد هذه المشاركة هي الأولى تاريخياً للمنتخب السعودي لدرجة الناشئين، حيث استطاع التأهل بعد حصوله على المركز الرابع في البطولة الآسيوية الثامنة التي أقيمت العام الماضي في مملكة الأردن.
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