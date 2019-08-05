الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأقرت وزارة الصحة ولأول مرة في حج هذا العام المشاركة الأولى لفريق الإبداع, أعماله بإقامة ورشة عمل تفاعلية للجنة تحسين تجربة المريض، واستخدمت الورشة طرق ووسائل مبتكرة لتطوير الأفكار وإيجاد حلول واقعية للتحديات التي قد تواجه اللجنة تكون مخرجاتها النهائية حلولاً واقعية قابلة للتطبيق.يذكر أن عمل فريق الابداع سيكون على ثلاث فترات قبل الموسم وأثناء الموسم وبعد انتهاء الموسم، حيث يتواجد فريق الإبداع قبل بدء الموسم لتقديم ورش العمل التفاعلية وأثناء الموسم سيتابع الفريق تطبيق الأفكار وتجربة الحلول، وسيكون هناك أيضا غرفة الحلول السريعة باستخدام أدوات ومنهجيات الإبداع, وبعد نهاية الموسم سيقوم الفريق بالتحليل من خلال حصر جميع التحديات، ثم يتم توثيق ذلك بكتابة تقرير ونشر أبرز الحلول الإبداعية المنفذة، ووضع هذه التحديات لخطة مستقبلية لإيجاد الحلول المناسبة.// انتهى //20:02ت م0267