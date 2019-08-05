الدوادمي 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأكملت بلدية محافظة الدوادمي جاهزية المسالخ الرئيسية لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، بالإضافة للسماح للمطابخ بعملية ذبح الأضاحي خلال أيام العيد, وذلك للتخفيف على المواطنين والمقيمين منالازدحام التي تشهده مسالخ البلدية.وأوضحت البلدية, أن إدارة الرقابة الشاملة قامت بالتدابير الوقائية والإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة ذلك العلاقة بغية تقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي والبعدعن الذبح العشوائي واستبعاد للحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال الكشف البيطري لرفع معدلات الحماية الصحية بجانب الرقابة على أعمال المسالخ والمطابخ المصرح لها بعملية ذبح الأضاحي بشكل يومي وعلى فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزام تلك المسالخ والمطابخ بما طلب منها من تكثيف عدد العاملين لديها من أطباء بيطريين وجزارين وعمال نظافة، والتخلص من النفايات بالطرق الصحية وتنفيذ أعمال الرش والالتزام بالتسعيرة المحددة، والعمل على ترقيم الأضاحي وتنظيم دخولها والحرص على حسن التنظيم وعدم التداخل والرقابة والتفتيش.ودعت المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية من خلال ذبح أضاحيهم في المسلخ والمطابخ التي تم الترخيص لها بذبح الأضاحي خلال أيام العيد والابتعاد عن الذبح العشوائي حرصاً على سلامتهم ومنعاً لانتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة الناتجة عن ذلك، واستقبال بلاغاتهم فيما يتعلق بمخالفات المسالخ والمطابخ على الرقم "940".// انتهى //20:03ت م0268