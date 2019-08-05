جدة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسشاركت وزارة الحج والعمرة بجناح خاص في معرض "آمنون" ، الذي تنظمه شرطة العاصمة المقدسة بمشاركة 33 جهة حكومية وخدماتية للعام الثالث على التوالي بحضور عددٍ من قيادات أمن الحج، تحت رعاية معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي.واستعرضت وزارة الحج والعمرة في المعرض المبادرات الخدمية وأهدافها في تحقيق رضا حجاج بيت الله الحرام، وأبرزت الوزارة أحدث مبادراتها المتمثلة في إنشاء مركز لتأهيل وترخيص العاملين في منظومة الحج والعمرة والزيارة، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات وتدريب وتطوير العاملين في ميدان الحج والعمرة وتوطين الوظائف.كما أبرزت الوزارة مبادرة " ميثاق أخلاقيات العمل المهني" والتي تهدف إلى حفظ حقوق ضيوف الرحمن ومتلقي الخدمة وتنظيم الممارسة المهنية وضبطها وتحسين الخدمات، كما تهدف إلى تأصيل قيم وأخلاق العمل وتطبيق أرقى المعايير في التعامل مع ضيوف الرحمن.كما أبرزت وزارة الحج والعمرة خدماتها الإلكترونية من خلال عرض مبادرة "يسر" والتي تعنى بحصر جميع التطبيقات الإلكترونية التي تخص الحج والعمرة وتحديد أفضل الخدمات التي تقدمها تلك التطبيقات بهدف تجويد الخدمات المقدمة للحاج والمعتمر.كما قدمت الوزارة للجمهور مبادرة "تطوير وتشغيل إدارة التفويج في كافة مراحل الحج ونقل المعرفة" والتي تهدف إلى تنظيم أداء المجموعات الكبيرة من الحشود البشرية وزيادة الطاقة الاستيعابية وإنشاء جهاز فعال لإدارة عمليات التفويج ورفع معايير السلامة المعمول بها خلال أوقات الذروة.// انتهى //20:32ت م0271