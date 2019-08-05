الرياض 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأبدى مدرب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين أحمد نبيل جاهزية أفراد الأخضر لبدء المشاركة المرتقبة غداً الثلاثاء في نهائيات بطولة كأس العالم أمام منتخب إسبانيا، عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت السعودية.وقال أحمد نبيل "جميع الأمور سارت كما هو مخطط له، حيث أقمنا برنامجنا الإعدادي على مراحل، وتضمن خوض عدد من المباريات الودية مع أندية ومنتخبات أوربية، ونحن جاهزون لتشريف المملكة العربية السعودية في بطولة كأس العالم خلال المشاركة الأولى لمنتخب الناشئين مواليد 2000م".و أكد حامي عرين المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين محمد آل محمد حسين، بأن الهدف من المشاركة التاريخية الأولى لهم في نهائيات بطولة كأس العالم التي تحتضنها جمهورية مقدونيا هو تشريف الوطن في هذا المحفل العالمي الذي يعد الأبرز في حياة كل رياضي بمختلف الألعاب.و أبدى لاعب المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين محمود البحار سعادته بتمثيل الأخضر للمرة الأولى في تاريخ المملكة العربية السعودية بنهائيات بطولة كأس العالم بنسختها الثامنة التي تحتضنها جمهورية مقدونيا، مؤكداً عزيمتهم على تشريف الوطن في هذا المحفل المرتقب.// انتهى //20:33ت م0272