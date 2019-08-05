جدة 04 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 05 أغسطس 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط قتلى وجرحى.وأكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في تصريح له اليوم ، وقوف المنظمة مع جمهورية مصر العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف ، وعلى وقوف المنظمة مع حكومة مصر فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها ومصالحها.وعبر العثيمين عن تعازيه ومواساته لقيادة وحكومة مصر ولأسر الضحايا ، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي المروع.// انتهى //20:40ت م0273