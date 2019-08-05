مكة المكرمة 4 ذو الحجة 1440هـ الموافق 5 أغسطس 2019م واسأشاد معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، بالتطور الذي تشهده معسكرات الخدمة العامة التي تقيمها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة كل عام.وأكد معاليه في كلمة ألقاها خلال زيارته يوم أمس لمعسكر عرفات الكشفي ولقائه منسوبي المعسكر وأعضاء القيادة الكشفيين أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ يتابعون ويدعمون أعمال الكشافة، مشيراً معاليه إلى أنهم شركاء رجال الأمن العاملين في الحج كافة، وأن سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا مهتم بهم.وأشار إلى الرسالة العظيمة للكشافة وأنهم شركاء في تأمين أداء فريضة الحج، داعياً الجميع إلى اليقظة لمنع أي ضرر قد يلحق بالحجاج وحمايتهم والحفاظ على سلامتهم ومساعدتهم في أداء فريضة الحج ومشاركة رجال الأمن في أداء مهامهم.من جهته قدم المشرف العام على المعسكرات الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد في كلمة له الشكر لمعالي رئيس أمن الدولة على حرصه بالالتقاء بالكشافة خلال موسم الحج كل عام، مؤكداً أن الجمعية ومن خلال معسكرات الخدمة العامة تعمل على إيجاد تعاون مشترك وشراكات رائدة ومثالية مع عدد من الجهات الحكومية وفق عمل مشترك وتوأمة متميزة من أجل تقديم خدمة أفضل لحجاج بيت الله الحرام.وأشار إلى أن العمل الدؤوب الذي تقوم به الجمعية في هذه المعسكرات والنجاح الذي يتحقق كل عام يعود إلى توفيق المولى عز وجل ثم لولاة أمر هذه البلاد، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، والتشجيع والدعم الذي تجده من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا.وفي ختام اللقاء سلم معالي رئيس أمن الدولة الشهادات للقيادات الكشفية المشاركة في ورشة الوعي الأمني للقادة الكشفيين التي نظمتها كلية نايف للأمن الوطني.وكان معاليه قد قام بجولة داخل المعسكر اطلع على جهود الجمعية في إصدار الخرائط الإرشادية الورقية والتطبيقات الالكترونية وكذا الأدلة الإرشادية.// انتهى //21:44ت م0289